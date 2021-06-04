Ağrı'da moral ve motivasyon konseri
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Ağrı'da moral ve motivasyon konseri

İhlas Haber Ajansı / Recep Çirik - Haberler | Yerel

Ağrı'da moral ve motivasyon konseri Ağrı'da Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında öğretmen, öğrenci ve velilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla çevrimiçi konser düzenlendi.

Ağrı'da moral ve motivasyon konseri

AĞRI - Ağrı'da Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında öğretmen, öğrenci ve velilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla çevrimiçi konser düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yeni tip korona virüs salgını sürecinde öğretmen, öğrenci ve velilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen konserde şefliğini Ramazan Evliyaoğlu yaptığı müzik grubu, 7 bölgeden hazırladıkları, birbirinden seçkin eserleri başarıyla seslendirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya platformları üzerinden çevrimiçi yayınlanan konser, yaklaşık 1 saat sürdü. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, konserde emeği geçenlere teşekkür ederek, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında il ve ilçelerde etkinliklerin yapıldığını belirtti.

Ağrı'da moral ve motivasyon konseri
Ağrı'da moral ve motivasyon konseri
Ağrı'da moral ve motivasyon konseri
Ağrı'da moral ve motivasyon konseri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Çirik

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