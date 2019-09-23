Ağrı'da Minikler Futbol Şenliği düzenlendi*

23.09.2019 13:57

Ağrı'da İbrahim Çeçen Vakfı'nın organize ettiği, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun yürüttüğü 3. Minikler Futbol Şenliği ASKF halı saha tesislerinde gerçekleştirildi.



Ağrı Amatör Spor Kulüpleri federasyonunun Halı Saha tesislerinde gerçekleştirilen açılış programına İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Faruk Kaya, ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, Baro Başkanı Salih Aydın, Disk Başkanı Ersin Erincik, Ağrı Spor Başkanı Mehmet Yıldırım, Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut ve davetliler katıldı.



"Bu yılla birlikte 500 çocuğumuza ulaşmış oldu"



İbrahim Çeçen Vakfı'nın turnuvada tüm giderleri karşıladığını söyleyen Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, "IC Vakfına bu projeyi ilk sunduğumuzda, içinde çocuk varsa bu projeyi kabule diyoruz dediler. O günün üzerinden üç yıl geçti. Şimdi bu yılla birlikte 500 çocuğumuza ulaşmış oldu. İnşallah dördüncü organizasyonda, miniklerimiz İbrahim amcaları ile tanışırlar" dedi.



"Üniversitemizin tesisleri herkese açık"



İbrahim Çeçen Üniversitesinin sosyal tesis açısından önemli bir hale geldiğini söyleyen İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Üniversitemizde spor tesisi sayısı önemli aşama kat etti. Yüzme havuzlarımızdan Ağrı halkının yanı sıra tüm miniklerimiz ücretsiz olarak faydalandı. Halkı üniversite ile bütünleştirmek için gereken tüm çalışmaları yapıyoruz. Etkinlikler dolayısı ile projenin tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.



170 sporcunun iki gün süren mücadelesinde Ağrı Alpaslan Ortaokulu şampiyon oldu. Şenlikte Kasım Bayram Ortaokulu ikinci, Karasu Ortaokulu üçüncü, Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu ise dördüncü oldu. Şenlikteki sporculara Ağrı Spor tarafından maç bileti hediye edilirken, iş adamı Şirin Bayram tarafından ise çikolata paketi hediye edildi. - AĞRI

Kaynak: İHA