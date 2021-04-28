Ağrı'da meslektaşı tarafından öldürülen polisin cenazesi memleketine gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı'da meslektaşı tarafından öldürülen polisin cenazesi memleketine gönderildi

Ağrı'da meslektaşı tarafından öldürülen polisin cenazesi memleketine gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'da tartıştığı meslektaşı tarafından silahla vurularak öldürülen polis memurunun cenazesi memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Ağrı'da tartıştığı meslektaşı tarafından silahla vurularak öldürülen polis memurunun cenazesi memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Kent merkezindeki bir apart dairede dün akşam saatlerinde Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut D., meslektaşı Esra Ç. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kavga eden iki polisin seslerine, apartta kalanlar emniyete bildirerek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden polislerin şikayetçi olmaması üzerine tutanak tuttuğu sırada Mesut D. belindeki tabancasını Esra Ç.'ye doğru ateşlemeye başladı. Aldığı kurşunlar nedeniyle Esra Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna alınan Esra Ç.'nin cansız bedeni sabah saatlerinde memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Gözaltına alınan Mesut D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

Ağrı'da meslektaşı tarafından öldürülen polisin cenazesi memleketine gönderildi
Ağrı'da meslektaşı tarafından öldürülen polisin cenazesi memleketine gönderildi
Ağrı'da meslektaşı tarafından öldürülen polisin cenazesi memleketine gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü
Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü
Bu da 'korona' havuzu
Bu da 'korona' havuzu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Özcan Deniz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ağrı'da meslektaşı tarafından öldürülen polisin cenazesi memleketine gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 21:36:04. #1.15#

title