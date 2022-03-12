Ağrı'da Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında konseri düzenlendi

AĞRI (AA) - Ağrı'da, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Valilik öncülüğünde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada sahneye çıkan İstanbul Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Bölümü öğrencileri, türküler ve ilahiler söyledi.

Programa, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.