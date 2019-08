Ağrı'da Kurban Bağış Kampanyası başlatıldı

Ağrı Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ağrı şubesi iş birliği ile "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla, 2019 yılı vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Cumhuriyet Caddesinde Kurban Bağış standı açıldı.

Vekaletle Kurban organizasyonun halka duyurulması ve kurban bağışında bulunacak vatandaşlara daha kolay ulaşılabilmesi için, Ağrı İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubesince Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan Kurban Bağış Standı Arife gününe kadar açık olacak.

Açılan Kurban Bağış Standını Ziyaret eden Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, toplanan kurbanların dünyanın birçok yerinde bulunan ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılacağını söyledi. Topçu konuşmasında, "2019 vekalet yolu ile kurban kampanyamız yaklaşık 20 günü aşkındır başladı. Bu Kampanya Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen bir kampanya. Gerek ülkemizde, gerekse ülke dışında mağdur mazlum ihtiyaç sahibi insanlara el uzatabilmek için onların dertleri ile dertlenebilmek için böyle bir kampanya başlatıldı" ifadelerini kullandı.

"Kurban, Allah'a yaklaşmaktır"

Konuşmasının devamında bu stantların her sene kurulduğunu ve Kurban Bayramı ile kesilen Kurbanların önemine değinen İl Müftüsü Topçu, "Her sene bu stantlar kuruluyor ve bu vekalet yolu ile topladığımız Kurbanlar, dünyanın dört bir yanına gönderilmeye devam ediyor. Daha geçtiğimiz günlerde örneğin, Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş Hocamızın da iştirak ettiği 140'a yakın ülkede, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bizlere vekalet yolu emanet edilen kurbanlar, o ülkelerdeki mağdur, mazlum, ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmak üzere. Bu çerçeve de Ağrı'mızdan da şuanda 1130 hisse Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gönderiliyor. Her senede gönderiliyor. Bizlerde burada İl Müftülüğü olarak Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubesi olarak bu kampanyayı yeniliyoruz. Bir kez daha vatandaşlarımızla paylaşıyoruz ki vatandaşlarımızın bundan haberi olsun. Konuya daha fazla eğilsinler. İhtiyaç sahibi insanlar, mağdur, mazlum insanlar bu kampanyadan daha fazla faydalansınlar. Ben bu çerçevede şimdiden yaklaşan Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Cenabı Hak bu kampanyamızı hayırlı eylesin. Daima mağdurun, mazlumun yanında olmayı nasip eylesin. Sloganımız da "Kurbanını paylaş. Kardeşinle Yakınlaş" zaten Kurbanın adı da yaklaşmaktır. Allah'a yaklaşmaktır. Dolayısıyla kesilen Kurbanlarla insanlar ya da vekalet yoluyla bizlere tevdi etmiş olduğu Kurbanlarla insanlar hem Allah'a yaklaşıyorlar hem de kardeşleri ile yakınlaşıyorlar. İşte bu ibadet vesilesi ile de ortaya böyle güzel bir durum çıkmış oluyor. Allah hepimize bu durumdan en üst düzeyde faydalanabilmeyi nasip eylesin" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA