Ağrı'da "Kumandan" Seyirci ile Buluşacak

AĞRI (Bültenler) - Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan;

"İsmail Bilgin'in ''Medine Müdafaası/ Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa'' isimli kitabından uyarlanan, senaryosunu Yusuf Akçay'ın yazdığı, yönetmenliğini Kenan Korkmaz'ın üstlendiği tiyatro oyununda;Birinci Dünya Savası sırasında Medine-i Münevvere' yi düşmana teslim etmemek için verdiği mücadele ile destanlaşan, Medine savunmasının eşsiz kumandanı Fahrettin Paşa'nın, Mondros Mütarekesi'nden 72 gün sonra dahi bırakmadığı Medine'yi müdafaasının destansı kahramanlığının anlatıldığı tiyatro oyunu ''Kumandan'' Ağrı'da sergilenecek.

"Kumandan" oyunu; 12 Ocak 2022 Çarşamba günü Saat 19.00 'da İbrahim Çeçen Üniversitesi Osmanlı Konferans Salonu'nda tiyatro severler ile buluşacak. Tüm halkımızı Kumandan isimli tiyatro oyununa davet ediyoruz.

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