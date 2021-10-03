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Ağrı'da kayıt için yurtlara gelen öğrenciler ikramlarla karşılandı

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da kayıt için yurtlara gelen öğrenciler ikramlarla karşılandı

Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara kayıt yaptırmak için gelen veliler ve üniversite öğrencileri, ikramlarla karşılandı.

PATNOS, AĞRI (AA) - Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara kayıt yaptırmak için gelen veliler ve üniversite öğrencileri, ikramlarla karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, kısa bir süre önce tadilattan geçirilerek hazır hale getirilen il merkezinde 5, Patnos ilçesinde ise bir yurtta, öğrencilerin kayıt işlemlerine bugün başladı.

"Yurdunuz evinizdir", "Evinize hoş geldiniz" pankartlarının asılı olduğu yurtların önüne gelen öğrenciler ve yakınları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hes Kodu kontrolü ve ateş ölçümü sonrası yurtların bahçesine alındı.

Yoğunluğun oluştuğu alanlarda kayıt için bekleyen öğrenciler ve yakınlarına, kurum personelince şeker ve çay ikram edildi.

Mesafe kuralına uyarak maske takıp sıraya giren öğrendiler, kayıt işlemlerinin ardından yurtlara yerleştirilmeye başlandı.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, AA muhabirine, yurt kapasitelerinin 4 bin 389 olduğunu söyledi.

Salgın döneminde yurtların bir bölümünün boş kaldığını ve bu süreçte bakım ve onarım çalışması yaptıklarını belirten Budak, şöyle konuştu:

"Personelimiz, öğrencilerin yurt kaydı için bugün görevdeler. Herhangi bir sıkıntımız yok, dışarıda kalan öğrencimiz de yok. Yedekler ve hiç kaydı olmayan öğrencileri imkanlar dahilinde misafir ediyoruz. Öğrenciler ve velilerle yakından ilgileniyoruz."

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
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