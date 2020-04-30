Ağrı'da İşçi Bayram'ı kutlandı
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Ağrı'da İşçi Bayram'ı kutlandı

Ağrı'da İşçi Bayram'ı kutlandı
30.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:01

Ağrı'da İşçi Bayram'ı kutlandı Ağrı'da 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Hak-İş (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) bir etkinlik düzenleyerek işçilerin bayramını kutladı.

Ağrı'da İşçi Bayram'ı kutlandı

AĞRI - Ağrı'da 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Hak-İş (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) bir etkinlik düzenleyerek işçilerin bayramını kutladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından alınan tedbirler kapsamında 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 ilde sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Alınan bu karar nedeniyle 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinlikleri Türkiye'nin birçok yerinde 30 Nisan gününde düzenlendi.

"Tüm emekçi kardeşlerimize gönülden haykırarak teşekkür etmek için buradayız"

Ağrı'da da Hak-iş (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 15 Temmuz Parkında düzenledikleri etkinlikte sosyal mesafe kurallarını da göz önünde bulundurarak İşçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı. Ağrı Hak-iş İl Başkanı Ahmet Varol, Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte yine 1 Mayıs'ta birlikte olduğunu söyledi. Varol, Korona virüs salgını nedeni ile kitlesel kutlama imkanı olmasa da, 1 Mayıs'ta, ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerde olduklarını belirterek, "Bizler güçlü, güzel yarınlar için, haklarda daha güçlü gelecek için, sağlığımız için, iş güvencemiz için, işimiz ve emeğimiz için, yine ve yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız. Bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveri ile çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol ile kamu ve özel bütün sektörlerdeki tüm emekçi kardeşlerimize gönülden haykırarak teşekkür etmek için buradayız. Emekçi kardeşlerimize "Sen sağlığını koru, emeğini biz koruruz" diyoruz. Tüm emekçilerimizi Güvende olmak için HAK-İŞ ile birlikte mücadeleye davet ediyoruz." İfadelerini kullandı.

"Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin engellenmesini istiyoruz"

Yoksulluğun önlenmesini ve kayıt dışı çalışmanın sonlandırılmasını istediklerini belirten Hak-İş il Başkanı Ahmet Varol, milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiklerini payı istediklerini belirterek; insanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istediklerini ifade etti. Çalışanlara yönelik şiddet ve mobbingin önlenmesini istediklerini söyleyen Varol, "Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin engellenmesini istiyoruz. İstihdamda kadın ve gençlere daha çok yer verilmesini istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının karşılanmasını istiyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkanlarının geliştirilmesini istiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılmasını istiyoruz. Her türlü ayrımcılıktan uzak, insan odaklı etkin politikalar istiyoruz. Hangi ülkeden olursa olsun ülkemize sığınan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz için, entegre edilebilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası uyum politikalarının geliştirilmesini istiyoruz. Biz 83 Milyon vatandaşımız ve 4 milyon göçmen kardeşimiz ile birlikte Türkiye'yiz diyoruz. Hepimizin eşit haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz." Açıklamalarında bulundu.

Korona virüsle mücadelede Türkiye'nin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağına inandıklarını belirten Ahmet Varol, Türkiye'nin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inandıklarını dile getirdi. Varol, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlayarak, zor günler geçince yine meydanlarda olacaklarını söyledi.

Ağrı'da İşçi Bayram'ı kutlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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