Ağrı'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu...
Ağrı'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu belirlendi.
Ağrı'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika Güncel Haberleri
16:26 Ağrı'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu...