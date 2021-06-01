Ağrı'da hükümlü ve tutuklular için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Ağrı'da, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Ağrı'da, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Kentte, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kampanya kapsamında adliye önünde kitap bağışlarının kabul edilmesi amacıyla stant kuruldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Kültür ve Turizm İl MÜdürü Muhsin Bulut, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve adli erkan, burada kitap bağışında bulundu.

Söz konusu stantta 16 Haziran tarihine kadar toplanacak kitaplar, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere dağıtılacak.

"Bir kitap bir umut" adı altında yürütülen kampanya ile ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez