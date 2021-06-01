Ağrı'da hükümlü ve tutuklular için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı'da hükümlü ve tutuklular için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Ağrı'da hükümlü ve tutuklular için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Ağrı'da, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Kentte, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kampanya kapsamında adliye önünde kitap bağışlarının kabul edilmesi amacıyla stant kuruldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Kültür ve Turizm İl MÜdürü Muhsin Bulut, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve adli erkan, burada kitap bağışında bulundu.

Söz konusu stantta 16 Haziran tarihine kadar toplanacak kitaplar, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere dağıtılacak.

"Bir kitap bir umut" adı altında yürütülen kampanya ile ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Yunan tarafıyla) Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu katkı yapacaktır'
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan tarafıyla) Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu katkı yapacaktır"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ağrı'da hükümlü ve tutuklular için kitap bağışı kampanyası başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 13:59:10. #1.14#

title