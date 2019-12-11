Ağrı'da Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.
2019-2020 Yılı Okul Sporları faaliyet programı çerçevesinde Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği Müsabakaları 10 takım ve 180 Sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.
Turnuvanın final müsabakası Merkez Vali Lütfi Yiyenoğlu Şehir Stadyumunda Ağrı 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ile Doğubayazıt Savaş Ay Anadolu Lisesi arasında oynandı.
Oldukça çekişmeye sahne olan müsabaka sonucunda Doğubayazıt Savaş Ay Anadolu Lisesi rakibini 3-2'lik skor ile geçerek şampiyonluğa uzandı.
Müsabakalar sonunda dereceye giren okul takımlarının kupa ve madalyaları; Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve okul idarecileri tarafından takdim edildi.