Ağrı'da etkili olan kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı
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Ağrı'da etkili olan kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı

09.12.2020 21:58 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:02
Ağrı'da etkili olan kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı

Ağrı'da etkisini arttıran kar ve sis nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Ağrı'da etkisini arttıran kar ve sis nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Ağrı'da sabah saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Özellikle Ağrı-İran yolu üzerinde etkisini arttıran kar ve oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düştü. Kar yağışının etkisini arttırmasından dolayı yolculuk esnasında zor anlar geçirdiğini söyleyen taksici Ali Aslan, zorlandığı anlarda durup hava düzelene kadar beklediğini ifade etti. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kendilerini zor zamanların beklediğini belirten taksi şoförü Aslan, "Şu anda Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine yolcu götürüyorum. Kar yağışı etkili aynı zamanda sis oluşmuş durumda. Kar ve sis nedeniyle zaman zaman önümüzü görmekte güçlük çekiyoruz. Diğer bütün arkadaşlarımızı aradık ve onlara kar yağışının etkisini arttırdığını zaman zaman oluşan sis nedeniyle yollardaki durumun daha da zorlaştığını ve gerekli bütün tedbirleri almaları gerektiğini onlara aktardık. Allah kazadan beladan korusun. Biz de şu anda aracımızı yolun kenarına çekerek 5 dakika dinlenelim dedik. Havanın düzelmesini bekliyoruz. Hava düzeldiği anda tekrar yolumuza devam edeceğiz." dedi. - AĞRI

Ağrı'da etkili olan kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı
Ağrı'da etkili olan kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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