Ağrı'da çocuklar tarihi İshak Paşa Sarayı'nı gezdi
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Ağrı'da çocuklar tarihi İshak Paşa Sarayı'nı gezdi

Ağrı'da çocuklar tarihi İshak Paşa Sarayı'nı gezdi
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Türk Kızılay gönüllüleri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde köy çocuklarına tarihi İshak Paşa Sarayı'nda gezdirip pizza ikram etti.

Türk Kızılay gönüllüleri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde köy çocuklarına tarihi İshak Paşa Sarayı'nda gezdirip pizza ikram etti.

Yılın her dönemi ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunan Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri, daha önce İshak Paşa Sarayı'nı gezme imkanı bulamayan çocuklar için etkinlik düzenledi.

Bu çerçevede köylere giderek 25 çocuğu araçlarla ilçe merkezine getiren Türk Kızılay gönüllüleri, onlarla Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki seçkin eserlerinden İshak Paşa Sarayı'nı gezdi.

İlk defa gördükleri sarayın içerisinde hatıra fotoğraf çektiren çocuklar, daha sonra gönüllülerle Ahmed-i Hani Türbesi'ni ziyaret etti.

Etkinlik, gönüllülerin çocuklara pizza ikram etmesiyle sona erdi.

Ağrı'da çocuklar tarihi İshak Paşa Sarayı'nı gezdi
Ağrı'da çocuklar tarihi İshak Paşa Sarayı'nı gezdi
Ağrı'da çocuklar tarihi İshak Paşa Sarayı'nı gezdi
Ağrı'da çocuklar tarihi İshak Paşa Sarayı'nı gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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