Ağrı'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
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Ağrı'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

15.01.2021 03:09 | Son Güncelleme: 15.01.2021 03:12
Ağrı'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Ağrı'da 2 tır ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ağrı'da 2 tır ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 13 KB 077 plakalı kereste yüklü tır, Erzurum-Ağrı kara yolunun Arslanköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda seyreden Adil Oğurlu yönetimindeki 51 LA 738 plakalı başka bir tır da devrilen tıra çarparak durabildi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 65 NF 586 plakalı kamyonet ise kaza yapan tırlara çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaza nedeniyle kapanan kara yolunda ulaşımı tek şeritten verirken yola dökülen kereste ve malzemelerin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Öte yandan kazanın olduğu mevkiden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta başka bir tır da buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak kaza yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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