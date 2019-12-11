Ağrı'da "Biyoteknoloji ve Hayatın Sırları" konulu konferans

11.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:45

Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi toplantı salonunda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ömer İrfan Küfrevioğlu, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlk olarak özgeçmişi okunan Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ömer İrfan Küfrevioğlu, öğrencilere "Biyoteknoloji ve Hayatın Sırları" konulu konferans verdi. Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Prof. Dr. Küfrevioğlu, emeği geçenlere teşekkür etti. Konferans sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, konferanstan dolayıProf. Dr. Küfrevioğlu'na teşekkür ederek ilkokul, ortaokul ve lise diplomaları ile öğrencilik fotoğrafını hediye etti.

Kaynak: Bültenler