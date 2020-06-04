Ağrı'da aktarlık mesleğine 'kadın eli' değdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağrı'da aktarlık mesleğine 'kadın eli' değdi

Ağrı'da aktarlık mesleğine 'kadın eli' değdi Ağrı'da çocukken merak saldığı aktarcılık hayalini gerçekleştiren Nurhayat Delikara, doğada bulunan ve birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan çeşit çeşit bitkileri yurdun dört bir yanına gönderiyor.

04.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:19

Ağrı'da aktarlık mesleğine 'kadın eli' değdi

AĞRI - Ağrı'da çocukken merak saldığı aktarcılık hayalini gerçekleştiren Nurhayat Delikara, doğada bulunan ve birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan çeşit çeşit bitkileri yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Ağrı'nın Yavuz Mahallesi'nde açtığı dükkanda şifalı bitkiler, bitkisel yağlar ve karışımlar satarak Ağrı'nın tek kadın aktarı olan Nurhayat Delikara, şehirdeki erkek aktarcılara rakip oldu. Gelen müşterilerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışı siparişler de alan işletme sahibi Delikara, özellikle kadınların daha çok ilgisini çeken cilt bakım ürünleri sattığını ve kısa süre önce açtığı dükkanının kadınlar tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

"Ağrı'da ilk kadın aktar olduğum için çok gururluyum"

Çocukluğundan beri bitkilere ilgisi olduğunu belirten işletme sahibi Nurhayat Delikara, " Çocukluğumdan beri çok meraklıydım. Daha sonra alternatif tıpla ilgilenmeye başladım. Bitkilerin çok faydalı olduğunu gördüm. Kendi kendimi evde geliştirdim. Türk Dili ve Edebiyatı okudum. Eski Türklerde neler yapılırdı bu konuda kendimi geliştirdim. Üniversite okuyacaktım, olmadı. Çok istiyordum dışarıdan okuyup bitirmeyi, kendi ayaklarım üzerinde durmayı. Hayalimdi. Evde de bitki çayları hazırlıyordum. Eve gelen misafirler 'abla dükkan aç, sen yaparsın' diye bana destek oldular. Bu işi yaptığım için kadınlar daha çok seviniyor. İnşallah bütün kadınlar destekçim olur. Ağrı'da ilk kadın aktar olduğum için çok gururluyum. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Eşimin, çocuklarımın, akrabalarımın desteğiyle geldim buralara. " ifadelerine yer verdi.

Kendi hazırladığı bitki karışımlarıyla Behçet hastalığını yendiğini söyleyen Nurhayat Delikara, " Behçet hastalığım vardı, ilaç kullanıyordum. Onları kestim. Kendi hazırladığım karışımlarla bu hastalığı yendim. Doktorlar bile şaşırdı." şeklinde konuştu.

"Alternatif tıp dediğimiz yardımcı olacak bir tedavi biçimi"

Aralarında, kuvvet macunları, yüz maskeleri, ağrı giderici kremler, iştah artırıcı kremlerin bulunduğu birçok ürün çeşidiyle her yaştan insanın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan işletme sahibi Nurhayat Delikara, yıllarca alternatif tıpla ve bitkilerle ilgili okuduğu kitapları kendi tecrübeleriyle birleştirerek vatandaşlara aktarıyor. İlaç kullanmak istemeyen insanların, alternatif tıpı yardımcı olacak bir tedavi biçimi olarak kullanabileceğini söyleyen Delikara, "Tıp tabi ki her zaman başta geliyor. Önce doktorlarımız, Allah onlardan razı olsun. Alternatif tıp dediğimiz yardımcı olacak bir tedavi biçimi. Bazı insanlar baş ağrısı için her zaman ağrı kesici içmez ama bir bitkinin çayı ile rahatlar. Kendi çocuklarım bile kullanıyor bir zararı yok. Bu yüzden aktar açmayı çok istedim inşallah Rabbim yolumu açık eder. İnanıyorum Ağrı'da bana destek verecek. Kadınlar destek verecek. Kadınlarımız bir aktara gidip de bir erkekle rahat bir şey konuşamıyor. Bir şey soramıyor. Kadın olduğum için rahat soruyorlar.

Bazen televizyonlarda da görüyoruz. Kimyasallardan uzak olarak alternatif tıpa yönelebilirler. Ben yıllardır alternatif tıpla ilgili kitaplar okuyorum. Bitkilerin ne işe yaradığı ile ilgili kitaplar okuyorum." açıklamalarında bulundu.

Ağrı'da aktarlık mesleğine 'kadın eli' değdi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı! Haber
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi Haber
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Bakan Koca yanılmadı! Türkiye'nin 'ilaç' itirazı sonuç verdi
Dünya Sağlık Örgütü yanıldı, Bakan Koca yanılmadı! Türkiye'nin "ilaç" itirazı sonuç verdi
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Büyük piki atlattık ancak sonbahara doğru risk görüyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Büyük piki atlattık ancak sonbahara doğru risk görüyoruz
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu
Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı
İstanbul'da sosyal mesafe unutuldu! İşçilerden tehlikeli eylem
İstanbul'da sosyal mesafe unutuldu! İşçilerden tehlikeli eylem
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Rüştü Zorlu Faik Öztrak Edibe Şahin Ahmet Tekdal
Magazin Serel Yereli Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar Rafet El Roman
Spor Falcao Jose Sosa Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Ağrı'da aktarlık mesleğine 'kadın eli' değdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 11:20:12. #1.15#
title