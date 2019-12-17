Ağrı'da "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" toplantısı

17.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:04

Ağrı'da Vali Süleyman Elban Başkanlığında, "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" konulu toplantı düzenlendi.

Valilik'te düzenlenen toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Elban, kadına yönelik şiddet konusundaki mücadele ile ilgili koordinasyon planını değerlendirdiklerini söyledi.

Şiddetin sıfıra indirilmesi konusunda yapılacak eylem planlarını görüştüklerini belirten Elban, şöyle konuştu:

"Bu masa etrafında bulunan kamu kuruluş temsilcileriyle insanlık onuruna da yakışmayan kadına yönelik şiddet konusunda yapılacak mücadele ve kararlılığı, burada bir kez daha vurgulamış olduk. Dolayısıyla tüm dünyada insanların kabul etmeyeceği gibi Türkiye'de ve Ağrı'da bizde kadına yönelik şiddetin olmaması için her türlü tedbiri ve her türlü mücadeleyi yapacağımızı vurguluyoruz. Bu anlamda da bu toplantı genel bir toplantı olmakla birlikte 3 ayda bir düzenli bir periyotta yine arkadaşlarımızla toplanıp değerlendirmeler yapacağız."

Toplantıya, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Milli Eğitim İl Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA