Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

06.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:36

Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ birimlerince operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında jandarma ve polis timleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri, bir kalaşnikof tüfek, bir tabanca, 2 el bombası, 2 şarjör, 4 sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA