Ağrı'da 18. Dönem Siyaset Akademisi Kursu Başladı

AK Parti Ağrı İl Başkanlığı AR-GE birimi tarafından düzenlenen "Siyaset Akademisi" programı bugün itibari il faaliyete başladı.

İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Ak Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Ak Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Ak Parti Ağrı İl Başkanı Avukat Abbas Aydın ve kursiyerler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Ak Parti Ağrı İl Başkanı Av. Abbas Aydın, AK Parti'nin milletin kalbinden doğan tertemiz niyeti, arzu, istek ve iradeyi ete kemiğe büründürüp hayata geçirme aracı olarak siyaset kurumuna yepyeni bir hüviyet veren parti olduğunu söyledi. Başkan Aydın, "Kurulduğu günlerde vesayet cenderesinde itibarını arayan "siyaset kurumunu" alıp bugünkü irtifasına taşıyan partidir. Partimiz ilkeli bir siyaseti kendisine gaye olarak belirlemiş ve bu bilinç ile siyasetin çıtasını yukarılara doğru çıkartmak için her zaman üst düzey bir çaba sarf etmiştir. Bu anlayışla, AK Parti sadece siyaset sahasında değil, toplumun her alanında milletimizi aydınlatıcı eğitim faaliyetlerini başarıyla hayata geçirmiş ve kültürel zenginliğimizi yeniden hak ettiği değere taşımak için çaba sarf etmiştir" dedi.

Eğitim alanında AK Parti'nin faaliyetlerine değinen Aydın, "Başardığımız bu eğitim faaliyetleri akabinde AK Parti'nin temel gayesi, sadece iktidarı elde etmek ve kontrol etmek olmadı. Daha fazlasıyla "siyasi alanı genişletme ve demokrasi ile güçlendirme" AK Parti'nin en temel gayesi oldu. Eğitim alanında yaptığımız faaliyetlerle AK Parti siyasi bir okul hüviyeti kazanmıştır. Parti içi siyasi bilinçlenme ve eğitime ayrılan mesai ile ülkemizin birçok siyasetçi kazanmasına vesile olmuştur. Çünkü AK Parti, gençlik kollarından ana kademeye kadar her birimiyle 'siyasi eğitimin mütemadiyen tebarüz ettiği' bir yapılanmaya sahiptir. Siyaset hayatına gençlik kollarında başlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin ve kadınların bu hareketin merkezine gelmesine öncülük etmiştir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu "oku, düşün, uygula, neticelendir" vizyonundan ilham alan gençlerimiz ve kadınlarımız AK hareketin karar alma süreçlerinde söz sahibi olarak siyasetin asli unsurları haline gelmişlerdir" şeklinde konuştu. - AĞRI