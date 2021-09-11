Ağrı'da 150 damızlık koç hibe yoluyla yetiştiricilere dağıtıldı

AĞRI - Ağrı'da hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yapılan projeler kapsamında, yetiştiricilere 150 adet damızlık koç dağıtımı yapıldı.

Ağrı'da, "5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi" kapsamında vatandaşlara dağıtılan koyunların yanısıra, Ağrı Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından damızlık koç dağıtımı yapıldı. Vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi üzerine Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi ile 150 damızlık koç, hibe yoluyla 50 yetiştiriciye dağıtıldı.

Damızlık koç dağıtım programına katılan Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, 5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi'nin önemli bir ayağının koç ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söyleyerek,"Ağrı'da tarım ve hayvancılıla ilgili yaptığımız birçok projenin yanında özelikle 5 Yılda 750 Bin Koyun projesi diye Ağrı Valiliği öncülüğünde, Ağrı Belediyesi ve Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ziraat Odası ile beraber bir proje yürütüyoruz. Tabi bu projenin önemli bir bileşeni de koyun ve keçi birliğimiz. Şu an bu proje kapsamında çiftçilerimize 20 bin civarında anaç koyun dağıttık. Yine bu projenin önemli bir ayağı koyun ve keçi dağıttığımız işletmelerin koç ihtiyacını karşılamak. Bu kapsamda da sağolsunlar Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliğimiz büyük bir sorumluluk aldı. Özellikle bizim proje kapsamında destek verdiğimiz üreticilere koç vermeye başladık. Bugün burada 50 tane çiftçimize 3'er adet koç dağıtacağız. Ben bu vesileyle Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliğimize ve yönetimine teşekkür ediyorum. İnşallah Ağrı'da sayın valimizin öncülüğünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve tarımla ilgili diğer tüm birliklerle beraber yoğun hizmetlerimize devam edeceğiz. " ifadelerine yer verdi.

Ağrı İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Nuri Samancı ise, "Bugün bizim mutlu günümüz. Çiftçilerimiz mutlu olunca biz mutlu oluyoruz. Biz birliğimizi 2006 yılında 25 kurucu üyemizle kurduk. Birlik üyemiz şu an 10 binin üzerinde. Bugün 50 yetiştirimize toplamda 150 koç dağıtımı yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız.Başta Sayın valimiz Dr. Osman Varol olmak üzere, Tarım ve Orman İl Müdürümüze 5 Yılda 750 bin koyun Projesini başlattıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu proje kapsamında 20 bin koyun dağıtılmış yetiştiricilerimize. Yetiştiricilerimizin işletmelerinde koç ihtiyaçları vardı. Bunları gidermek için bizde böyle bir çalışma içerisine girdik. Yetiştiricilerimizi taleplerine karşılık vermek amacıyla Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi ile 150 koç temin ederek hibe yoluyla birlik olarak çiftçilerimizin işletmesine veriyoruz." şeklinde konuştu.