Ağrı Belediyesi çöp atıklarını ekonomiye kazandıracak
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Ağrı Belediyesi çöp atıklarını ekonomiye kazandıracak

13.10.2020 23:51 | Son Güncelleme: 13.10.2020 23:55
Ağrı Belediyesi çöp atıklarını ekonomiye kazandıracak

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yapımında sona gelinen proje ile çöpten elektrik üretileceğini duyurdu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yapımında sona gelinen proje ile çöpten elektrik üretileceğini duyurdu.

Ağrı Belediyesi, yapım aşaması tamamlanmak üzere olan proje ile 10 bin 400 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Belediyenin de pay sahibi olarak kazanç sağlayacağı projeyi yürüten yüklenici firma yetkilileri ile görüşme gerçekleştiren Belediye Başkanı Savcı Sayan, projeyle ilgili olarak bilgi aldı.

Küpkıran ve 100. Yıl Mahallelerinde büyük sorun teşkil eden çöp alanında yapılacak tesis ile mahallelerdeki çöp sorununun da çözüleceğini söyleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, yapılacak tesisin aşağı Küpkıran mevkii katı atık depolama alanında hayata geçirilecek olan birleşik yenilenebilir elektrik üretim sisteminde 10 bin 400 hanenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirtti. Kurulacak olan katı ayrıştırma tesisi ile geri dönüşüm ürünleri ekonomiye kazandırılacak.

Belediyenin çöp alanında daha önce 20 milyona yakın bir yatırım yaptığını belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Ay sonunda elektrik üretimine başlanacak. Belediyeye de önemli bir pay veriyor. 10 bin hanenin elektriğini belediyeye verilen pay olarak hesaplıyoruz. Firmamız çok güzel bir yatırım yapmış. Ağrı'ya, belediyemize hayırlı uğurlu olsun. Ağrı doğunun parlayan yıldızı olacak" şeklinde konuştu. - AĞRI

Ağrı Belediyesi çöp atıklarını ekonomiye kazandıracak
Ağrı Belediyesi çöp atıklarını ekonomiye kazandıracak
Ağrı Belediyesi çöp atıklarını ekonomiye kazandıracak
Ağrı Belediyesi çöp atıklarını ekonomiye kazandıracak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 23:56:25. #1.14#
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