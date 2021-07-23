Ağrı Belediye Başkanı Sayan ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı
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Ağrı Belediye Başkanı Sayan ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

Ağrı Belediye Başkanı Sayan ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

Sayan, hayırseverlerin desteğiyle gönderilen büyükbaş kurbanlıkların mezbahada kesilmesine yardım ederek etleri paketledi.

Belediyeye ait araçla mahallelere giden Sayan, ihtiyaç sahipleriyle sohbet ederek et dağıttı.

Hayırseverlere teşekkür eden Sayan, "Kurban kesimini gerçekleştiremeyen vatandaşlarımızın bir nebze de olsa et ihtiyacını gidermek amacıyla birçok hayırsever vatandaşımız gereğini yaptı. Bizim de görevimiz kurbanlıkları en iyi şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Mezbahamızda hijyenik koşullarla kesimini gerçekleştirmiş olduğumuz kurban etlerimizin ekip arkadaşlarımla beraber dağıtımı gerçekleştirdik. Allah herkesin hayrını kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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