Başkan Sayan: AK Parti, Kürtlere rahat nefes aldırdı

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürtlerin, AK Parti hükümetiyle birlikte rahat nefes aldıklarını belirterek, "Herkes diyor ki; AK Parti, Kürtler ile arasına mesafe koydu.

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürtlerin, AK Parti hükümetiyle birlikte rahat nefes aldıklarını belirterek, "Herkes diyor ki; AK Parti, Kürtler ile arasına mesafe koydu. Bir sürü iftira, bir sürü karalama. Ben onun öyle olmadığını AK Parti'nin, Kürtlere ne kadar nefes aldırdığını, rahat yaşattığını, AK Parti'den önceki Kürtlerin ne kadar büyük bir ızdırap ve işkence çektiklerini, 90'lı yıllarda burada nasıl olayların döndüğünü, AK Parti'nin gelmesi ile bu olayların bu işkencenin nasıl son bulduğunu, insanların nasıl işkence altında kaldığını anlattım" dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek Ağrı Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Belediye tarafından kentteki proje ve çalışmaların yanı sıra AK Parti hükümeti döneminde Ağrı'ya ve bölgeye yapılan yatırımları, yerel seçimler öncesinde yürüttükleri çalışmaları anlatan Sayan, Kürtlerin AK Parti hükümetiyle birlikte rahat nefes aldıklarını söyledi. Sayan, "Herkes diyor ki; AK Parti, Kürtler ile arasına mesafe koydu. Şöyle oldu, böyle oldu. Bir sürü iftira, bir sürü karalama. Ben onun öyle olmadığını AK Parti'nin, Kürtlere ne kadar nefes aldırdığını, rahat yaşattığını, AK Parti'den önceki Kürtlerin ne kadar büyük bir ızdırap ve işkence çektiklerini, 90'lı yıllarda burada nasıl olayların döndüğünü, AK Parti'nin gelmesi ile bu olayları bu işkencenin nasıl son bulduğunu, insanların nasıl işkence altında kaldığını anlattım. AK Parti'nin bütün özelliklerini anlattım. Adam inanmış, yani HDP'ye PKK'ya bazı şeylere inanmış. Oradaki gençleri de kazanmak için onlarla irtibata geçtik. Kendilerine yazık ettiklerini, bu konjonktürde, bu çağda savaşarak, silahla bir yere varamayacaklarını anlattım. Dolayısıyla 40 yıldır ülkemizde terör olaylarını ne kadar büyük felaketlere yol açtığını, insanlarımızın ne kadar zor durumda kaldığını teröre harcanan parayla her Kürdün evin önüne bir fabrika yapılabileceğini onlara anlattım. Oradan birçok gencimizi alıp seçim çalışmamıza kalktık ve seçimi kazandık. Bugün o gençler topluma kazandırılmış gençler" dedi.

'KİMSE DOĞUŞTAN TERÖRİST DEĞİLDİR'Yapılacak doğru çalışmalarla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin terörden tamamen arındırılabileceğini dile getiren Sayan şöyle devam etti: "Ben gerçekten bu politikanın bütün Doğu ve Güneydoğu'da uygulamasını istiyorum. Kimse doğuştan terörist değildir. Kimse doğuştan uyuşturucu müptelası değildir. Kimse doğuştan farklı bir ırktan olsa bile kötü bir ahlaka sahip değildir. Bunları gerçekten birbirimize anlatarak birbirimize hoşgörü göstererek kazanabiliriz, çözebiliriz. Ben hükümete de söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ediyorum. Biz bu terör belasından kurtulmak istiyorsak Doğu ve Güneydoğu'daki insanları kazanabiliriz. Ama diğer taraftan toplumun ortak değerlerine önem vererek, onları birleştirerek bölgemizin terörden arındırılacağına inanıyorum. Onun için bütün gücümüzü ve enerjimizi merkezi hükümetten Ağrı için ne kopara biliriz? Ona harcamalıyız. Bakanlar nezdinde hangi yardımları gerçekleştirebiliriz? Bununla ilgili çalışmalıyız."

'AĞRI MİLLETİNİN SİZE VERDİĞİ OYLARIN HAKKINI VERİN'Ağrı'da, tefeciliğin kentin kalkınmasının önündeki önemli sorunlarından biri olduğu yönündeki söylemini yineleyen Sayan, HDP'li Ağrı milletvekillerinin ise aldıkları sorumluluklarını yerine getirmediklerini ifade ederek, HDP'li vekilleri şu sözlerle eleştirdi:

"HDP'nin 3 tane milletvekili var. Niye Ağrı için çalışmıyorlar? Kim engelliyor, biz mi engelliyoruz? Yani HDP milletvekilleri proje sunuyor da ben mi engel oluyorum? HDP milletvekilleri mecliste Ağrı ile ilgili çalıştılar da ben mi engel oldum? HDP milletvekilleri köy yollarına gitti, köy yolları için köy yollarını yaptılar da ben mi engel oldum? Niye çalışmıyorsunuz? Bu milletin oyunu aldınız. Niye aldınız? HDP milletvekilleri bu milletin oylarını niye aldınız? Bakın Ekrem Bey çalışıyor. Gece gündüz mecliste çaba sarf ediyor. Kendi ili için önemli şeylerden mücadele ediyor. O bakanlık senin bu bakanlık benim koşturuyor. Gece- gündüz çalışıyor. Allah ondan razı olsun. Ekrem bey 1 kişidir siz 3 kişisiniz. Niye Ekrem Bey çalışıyor da siz çalışmıyorsunuz. Ağrı milleti size oy vermedi mi? Ağrı milleti sizi oraya göndermedi mi? Sizin amacınız ne? Hizmet mi, ayrıştırıcılık mı, terör mü, milleti birbirine düşürme mi? Buna bir karar verin. Arkadaşlar mazeret aramayın. Gelip burada iki tane nara atmak iki kişi ile kol kola girip slogan atmak kolaydır. Ağrı milletinin size verdiği oyların hakkını verin. Ağrı milleti size oy verirken gidin Sezai Temelli midir nedir? Onun hakkını savunun ya da LGBT'lilerin hakkını savunun diye size oy vermedi. Ağrı milleti buraya hizmet edin diye size oy verdi. Bunu sadece AK Parti'ye vermedi ki. AK Parti'ye oyların dörtte birini vermiş dörtte üçü sizde. Hani siz diyorsunuz ya biz iradeyiz, iradeyi temsil ediyoruz. O zaman niye iş yapmıyorsunuz? Niye çalışmıyorsun? Çalışmıyorlar. Sürekli mazeret, sürekli devlet şöyle yaptı, böyle yaptı. Siz ne yaptınız? Yani siz hizmet yaptığınızda devlet size engel mi oldu? Siz sabahleyin kalkıyorsunuz akşama kadar Türkiye nasıl yıkılır, Ağrı nasıl bozulur? İnsanlar nasıl birbirini öldürür? Öyle yapıyorsunuz. Bu yaptığınız Ağrı'ya da hizmet etmez, ülkeye de hizmet etmez, bölgeyede hizmet etmez. Buradan sesleniyorum size. Gelin belediye orada. Niye gelmiyorsunuz? Ben iki senedir belediye başkanıyım. Siz Ağrı milletvekilisiniz. Niye gelmiyorsunuz? Hani iradeye saygı vardı sizde? Kendi iradenize saygı beklerken niye başkasının, Ağrı Belediye Başkanının iradesine saygı duymuyorsunuz? Gelip Ağrı Belediye binasının bahçesinde DİSK'in zulmüne ortak oluyorsunuz. Yıllardan beri Ağrılı işçilerin üzerindeki baskısını mafya usulü baskısına alet oluyorsunuz. Yanı başınızdaki seçilmiş bir belediye başkanı var. Niye gelip belediye başkanından bilgi almıyorsunuz? Niye gelip belediye başkanından Ağrı için sen hangi hizmeti yaptın, şu yolu niye yapmadın? 'Şu vatandaşın mağduriyetini niye gidermedin?' diye benden hesap sormuyorsunuz? Siz milletvekili değil misiniz? Milletvekilisiniz ama işinize gelmiyor. Çünkü güzellikler sizi bitirecek. Çünkü siz ranttan faydalanıyorsunuz. Şimdi ben Ağrı'yı öyle güzelleştireceğim ki siz Ağrı'nın fiziki alanlarında rahat dolaşacaksınız. Ama siyasi anlamda artık sizin yeriniz Ağrı'da olmayacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR