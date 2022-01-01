Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım

AĞRI (AA) - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ihtiyaç sahibi ailelere kömür, soba ve gıda yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Savcı Sayan, zabıta aracına binip direksiyon başına geçerek ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Mahalle mahalle dolaşan Sayan, ailelerle sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

Belediye Başkanı Sayan, ailelere kömür, gıda, kıyafet ve soba yardımında bulundu.

Gittikleri evlerde çocuklarla da yakından ilgilenen Sayan, onlara kışlık kıyafet ve çikolata hediye etti.

Savcı Sayan, belediye ekiplerinin gün boyu ailelere yardım dağıttığını ve kendisinin de onlara destek olduğunu belirtti.

Yılbaşı günlerinde yüksek miktarda para harcayanların biraz da ihtiyaç sahiplerine yardımcı olması gerektiğini belirten Sayan, şunları kaydetti:

"Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda kendi insani ve vicdani duygularımızla Ağrı'da sıfırın altında 25 dereceleri gören soğuk havada muhtaç olan ailelere ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Bu bizim insani görevimizdir. Aynı zamanda bizim İslami görevimizdir. Bizim inancımıza göre muhtaçlara yardım etmek bir görevdir."

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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