Ağrı Barosundan Karadeniz gezisi

Ağrı Barosu İl merkezi ve ilçelerinde görev yürütmekte olan avukatlar ve ailelerinin katıldığı bir Karadeniz Gezisi düzenledi.

Ağrı Barosu 6-7 ve 8 Temmuz tarihleri arasında Ağrı Merkez, Doğubayazıt, Patnos ve Diyadin ilçelerinde mesleki faaliyet icra eden avukatlar, aileleri ve stajyer avukatların katıldığı 3 günlük bir Karadeniz Gezisi programı düzenledi. Karadeniz Bölgesinin tarihi ve turistik yerlerinin gezildiği programın birinci gününde Artvin Yusufeli, Borçka Karagöl gezildi. Gezinin ikinci gününde Rize'nin Ayder Yaylası'na giden gezici avukatlar, programın üçüncü gününde ise Trabzon merkez, Ayasofya Kilisesi ve Sümela Manastırı'nı ziyaret etti.

Ağrı Baro Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın adli tatil öncesi avukat arkadaşların bir yıllık yorgunluğunu bir nebze olsun azaltmak ve meslektaşlar arasında birlik ve dayanışmayı pekiştirmek için Karadeniz turu düzenlediklerini söyledi. Ağrı Baro Başkanı Aydın, programın çok keyifli ve huzurlu geçtiğini ifade ederken, programa katılan tüm meslektaşlarına, ailelerine ve programı organize eden Havaran Turizm sahibi Şahin Tahtalıya kaliteli hizmetleri den dolayı teşekkür etti.

Karadeniz gezisi renkli ve keyifli anların yaşandığı bir program olurken, geziye katılım sağlayanlar gezdikleri yerlerde fotoğraf çektirerek anılarını ölümsüzleştirdiler. - AĞRI

Kaynak: İHA