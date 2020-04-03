AĞRI Ağrılı Yiğit kumbarasındaki paraları bağışladı
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ağrı, Güncel

AĞRI Ağrılı Yiğit kumbarasındaki paraları bağışladı

Ağrılı Yiğit kumbarasındaki paraları bağışladıTÜRKİYE'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' bağış kampanyasına, Ağrı'da yaşayan Yiğit Külçek (10) de kumbarasında biriktiği paralarla destek oldu.

03.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:16
AĞRI Ağrılı Yiğit kumbarasındaki paraları bağışladı

Ağrılı Yiğit kumbarasındaki paraları bağışladı

TÜRKİYE'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' bağış kampanyasına, Ağrı'da yaşayan Yiğit Külçek (10) de kumbarasında biriktiği paralarla destek oldu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, çocuğu bu anlamlı yardımından dolayı teşekkür ederek kendisine bisiklet ve tablet hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaş bağışlayarak başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm? kampanyasına, Ağrı'nın Bahçelievler mahallesinde yaşayan Fatma-Celal çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Külçek de destek verdi. Ailesinin ve yakınlarının verdiği harçlıkları biriktirdiği kumbarasını alan, Bahçelievler ilkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Külçek, babası ile birlikte gittiği Belediye Başkanı Savcı Sayan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupla birlikte kumbarasını Başkan Sayan'a teslim eden Külçek, kampanyaya destek olmak istediğini söyledi.

UMARIM BU DAVRANIŞ HER KESE ÖRNEK OLUR

Bu davranış karşısında duygulanan Belediye Başkanı Sayan'da Külçek'e bisiklet ve tablet hediye etti. Yiğit'in kendisine sosyal medyadan ulaşıp randevu istediğini belirten Sayan şunları söyledi: "Yiğit'in bu hareketi beni çok duygulandırdı. Benden randevu talep etmiş ve kendisini bugün davet ettim. Kumbaranın içerisindeki harçlığı devlete bağışladı. Bizde bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza göndereceğiz. Yiğit kardeşimizin koca yüreğinden öpüyoruz. Bence bu Türkiye'deki herkese mesajdır. Yani özellikle, bağış, yardım ve milli dayanışma kampanyasına uyduruk şeylerle karşı çıkan insanların Ağrılı Yiğit Külçek'ten alacağı çok büyük bir ders var. Yiğit kardeşimizin bu davranışı birlik, beraberlik ve dayanışma açısından bir örnektir. Doğudaki çocukların geleceği açısından bir örnektir. Demek ki böyle çocuklarımız var, böyle yiğitlerimiz var. Böyle yiğitlerin ülkesi hiç bir zaman diz çökmez, çökmeyecektir Allah'ın izniyle. Bütün Ağrılıların adına onu kucaklıyoruz. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için ailesini kutluyorum. Kumbaranın içinde ne kadar var bilmiyoruz. Hiç açmadan Cumhurbaşkanımıza göndereceğiz."

Konuşmasına, 65 yaş ve üstü kişilerin dışarı çıkmamalarını isteyerek başlayan Yiğit Külçek, "Biz çocuklar herkesin evde kalmasını istiyoruz. Babam lokantada çalışıyor. Geçirdiği bir ameliyat yüzünden yaklaşık bir yıldır çalışmıyor. Lazım olur diye harçlıklarımın bir bölümünü kumbarada biriktirdim. Okul ihtiyaçlarım için kullanacaktım. Ama kamyanyaya katılmak istedim. Bunun için de çok mutluyum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Savcı Sayan'da kampanyaya iki maaşıyla destek verdiğini ve maaşının belediyenin mali işler birimi aracılığı ile kampanya hesabına yatırılacağını belirtti.

AĞRI Ağrılı Yiğit kumbarasındaki paraları bağışladı

Kaynak: DHA

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AĞRI Ağrılı Yiğit kumbarasındaki paraları bağışladı
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