Agorafobi nedir? Alan korkusu ne demek? Agorafobi belirtileri nelerdir? Agorafobi nasıl tedavi edilir?
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Sağlık, Güncel

Agorafobi nedir? Alan korkusu ne demek? Agorafobi belirtileri nelerdir? Agorafobi nasıl tedavi edilir?

Agorafobi sık sık araştırılan sağlık konularından biridir. Agorafobi nedir? Alan korkusu ne demek? Agorafobi belirtileri nelerdir? Agorafobi nasıl tedavi edilir gibi konular sıkça araştırılmaktadır. Peki, agorafobi nedir?

07.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:11
Agorafobi nedir? Alan korkusu ne demek? Agorafobi belirtileri nelerdir? Agorafobi nasıl tedavi edilir?

Alan korkusu anlamına gelen agorafobi, birçok korku çeşidinin insanlarda farklı etki ve belirtileri olduğunu ortaya koymaktadır. Peki, Agorafobi nedir? Alan korkusu ne demek? Agorafobi belirtileri nelerdir? Agorafobi nasıl tedavi edilir?

AGORAFOBİ NEDİR?

Agorafobi kişinin kendini güvende hissettiği ortamlar dışında bulunması ile gelişen bir anksiyete bozukluğudur. Açık alanlardan, kalabalık yerlerden uzak durma, evde tek başına kalmak istememe gibi durumlar görülür. Dışarıya yalnız çıkmaktan korkar ve sosyal olmaktan kaçınır.

AGORAFOBİ KORKULARI

• Toplu taşıma ile seyahat etmek.

• Kalabalık caddelerde dolaşmak.

• Kuyrukta beklemek.

• Tiyatro, sinema, konser alanı gibi kalabalık alanlarda bulunmak.

• Büyük alışveriş merkezlerinde, kalabalık mağazalarda bulunmak.

AGORAFOBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bilişsel belirtiler:

• Gerçek olmayanlık hissi (gerçekle ilgisiz yaşama)

• Kendini algılamadaki değişiklikler (duyarsızlaşma)

• Kontrolü kaybedeceğinizi veya çıldıracağınızı düşünmek

• Öleceğinizi düşünmek

Fiziksel belirtiler:

• Kalp çarpıntısı

• Terleme, titreme

• Nefessiz veya boğucu bir his

• Göğüste basınç

• Mide bulantısı

• Karın ağrısı

• Baş dönmesi

AGORAFOBİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Agorafobili panik bozukluk hastalığını tedavi ettiren kimselerin iyileşme şansı yüksektir. Bu hastalık için şu tedavi yöntemleri kullanılabilir:
• Bir psikoterapi türü olan bilişsel davranış terapisi
• Anti depresif ilaçlarla kombine edilen bilişsel davranış terapisi

Ek olarak ilaç kullanılmadan uygulandığında, bilişsel davranış terapisinin özellikle etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu terapide, düşünce kalıpları sorgulanarak incelenir ve hastanın korkularıyla aktif olarak yüzleşmesine yardımcı olunur.

ANKSİYETE BOZUKLUĞU NEDİR?

Anksiyete bozukluğu ya da kaygı bozukluğu kişinin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen çeşitli korku, kaygı veya anksiyete bozukluklarına verilen genel kapsamlı bir addır.

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