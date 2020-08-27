Ağlayan pasta tarifi | Mükemmel ağlayan pasta nasıl yapılır? Büyük tepside ağlayan pasta nasıl yapılır?
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Ağlayan pasta tarifi | Mükemmel ağlayan pasta nasıl yapılır? Büyük tepside ağlayan pasta nasıl yapılır?

Ağlayan pasta çay keyfinizin yanında tercih edebileceğiniz kolay ve lezzetli bir tatlıdır. Çikolataya doyacağınız ve çabucak yapabileceğiniz büyük tepside ağlayan kek tarifi nasıl yapılır? Ağlayan pasta tarifi ve püf noktaları

Ağlayan pasta tarifi | Mükemmel ağlayan pasta nasıl yapılır? Büyük tepside ağlayan pasta nasıl yapılır?
27.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:55

Ağlayan pasta tarifi kolay yapımı ve lezzetiyle çok tercih edilen bir tatlıdır. Ağlayan pasta tarifi ile lezzetli bir kek yapabilirsiniz. Çikolataya doyacağınız ağlayan pasta tarifi nasıl yapılır? Mükemmel ağlayan pasta nasıl yapılır? Büyük tepside ağlayan pasta nasıl yapılır?

AĞLAYAN PASTA TARİFİ MALZEMELERİ

1 kahve fincanı su

1 kahve fincanı sıvı yağ

6 kahve fincanı un

1 paket kakao (25 gram)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

4 adet yumurta

5 kahve fincanı toz şeker

1 kahve fincanı süt

MÜKEMMEL AĞLAYAN PASTA NASIL YAPILIR?

Yumurtaları kabımıza kıralım. Mikser ile çırparken yavaş yavaş şekeri ekleyelim ve köpük olana kadar çırpmaya devam edelim.

Sonra sütü, suyu ve sıvı yağı da ekleyip bir süre daha çırpalım.

Unu ikiye bölerek ekleyiniz. 3 fincan undan sonra, kakao ve vanilyayı ekleyelim.

Güzelce karıştırdıktan sonra geri kalan unu ve kabartma tozunu da ekleyelim.

Borcama veya kek kalıbına dökebilirsiniz. Fakat ayrı olarak büyük tepside yapmak isterseniz aşağıda bir başlık daha bulabilirsiniz.

180 derecilik fırında yaklaşık 35 dakika pişecek.

Kek piştikten sonra ağlayan pastanın sosunu yapabilirsiniz.

Sosu yapmak için süt ve toz şekeri pişirelim. 1 bardak su, 1 paket kakao ve un ilave edelim.

Sosu kekin üzerine püf noktalarına dikkat ederek eklerseniz daha akışkan olmasını sağlayabilirsiniz.

Ağlayan pasta tarifi | Mükemmel ağlayan pasta nasıl yapılır? Büyük tepside ağlayan pasta nasıl yapılır?

BÜYÜK TEPSİDE AĞLAYAN PASTA NASIL YAPILIR?

Büyük tepside ağlayan pasta tarifi için gerekli malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

2 su bardağı şeker

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

AĞLAYAN PASTA SOSU

1 su bardağı süt

Ağlayan kek üzerine

1 paket krem şanti ve bunun için gerekli 1 su bardağı soğuk süt

1 paket çikolata sosu - paketin üzerindeki tarife göre pişirebilirsiniz

Büyük tepside ağlayan kek tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak yumurta ve şeker güzelce çırpılır, beyaz köpük olmasına dikkat edin. Bu şekilde daha iyi kabarır.

Sonrasında diğer malzemeleri ekleyin.

Akıcı bir hamur elde edeceksiniz.

Bu hamuru keki pişireceğiniz büyük tepsiye dökün ve 180 derecede yaklaşık 35 dakika pişirin.

Krem şantiyi çırpıp dolaba koyunuz, daha güzel kıvam alması için beklemesi daha iyi olacaktır.

Çikolata sosunu, üzerindeki tarife göre pişirin ve soğumaya bırakın.

Kek piştikten sonra bir süre soğumasını bekleyin.

Soğuduktan sonra üzerine kürdan, çatal veya bıçakla delikler açın ve sütle ıslatınız.

Daha sonra krem şantiyi üzerine sürünüz ve en üste çikolata sosu dökünüz.

Afiyet olsun.

AĞLAYAN KEK TARİFİ

Ağlayan kek malzemeleri

Kek için:

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı süt

1,5 su bardağı un

1 çay bardağı kakao

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

Keki ıslatmak için:

2 su bardağı süt (Dilerseniz içerisine 1 tatlı kaşığı kakao ekleyebilir ve kakaolu sütle ıslatabilirsiniz.)

Üzerine:

1 paket krem şanti

1 paket çikolata sosu

1 kase kırılmış fındık (isteğe bağlı)

ISLAK KEK YAPIMI

Yumurtaları kırıp çırpalım, içerisine şekeri yavaş yavaş ekleyelim. Yavaş ekleyerek çırparsak, daha çok kabaracaktır.

Kalan hamur malzemelerini de içerisine ekleyelim. Karıştıralım.

Fırın kabını yağlayalım ve içerisine hamuru dökelim.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35 dakika pişirelim. (Fırınınıza göre daha erken alabilirsiniz.)

Bu arada çikolata sosunu pişirelim. Krem şantiyi hazırlayalım.

Krem şantiyi buzluğa atalım, 10 dakika dinlendikten sonra alalım.

Çikolata sosunun kaynar sıcaklığı mutlaka gitmeli.

Keki fırından aldıktan sonra sıcağının çıkmasını bekleyelim. Daha sonra 2 su bardağı süt ile ıslatalım. (Delikler açarsanız sütü daha çok emer.)

Kek soğuduktan sonra, üzerine hazırladığımız krem şantiyi sürelim. Ve çikolata sosunu ekleyelim.

2-3 saat buzdolabında dinlendikten sonra servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

AĞLAYAN KEK PÜF NOKTALARI

Ağlayan kek hamuru çok katı olduysa;

Ağlayan kek hamuru çok akışkan bir hamur değildir. İçerisinde sıvı malzeme miktarı da çok değildir. Eğer kullandığınız yumurtalar küçükse kek hamuru daha koyu kıvamlı olabilir. Eğer çok koyu olduğunu düşünürseniz sütünü bir kaç kaşık artırabilirsiniz.

Fırının turbo/ fanını açmalı mıyım?

Hayır, alt üst pişirme açılmalı.

Krem şanti yerine pasta kreması kullanılır mı?

Ağlayan kekin temel malzemeleri arasında krem şanti yer alır. Krema ile de yapılır fakat asıl krem şanti ile yapılır.

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