Ağlayan gelinlerin görsel şölenine sazı ve sözüyle eşlik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağlayan gelinlerin görsel şölenine sazı ve sözüyle eşlik etti

İhlas Haber Ajansı / HAMDİN KILIÇ - Haberler | Güncel

Ağlayan gelinlerin görsel şölenine sazı ve sözüyle eşlik etti Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde kendiliğinden yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" olarak bilinen ters laleler, Elazığ'da ilk baharla birlikte ortaya çıktı Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yüksek rakımlı bölgelerde...

Ağlayan gelinlerin görsel şölenine sazı ve sözüyle eşlik etti

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde kendiliğinden yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" olarak bilinen ters laleler, Elazığ'da ilk baharla birlikte ortaya çıktı

ELAZIĞ - Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yüksek rakımlı bölgelerde yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" ile "Hüzün Çiçeği" olarak bilinen ters laleler, Elazığ'da ilk baharla birlikte görsel şölen sunmaya başladı. Eline sazını alan müzik öğretmeni Aygün Çam da, ters lalelerin önünde türkü söyledi.

Dağlık bölgelerde yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" ve "Hüzün Çiçeği" adı verilen ters laleler, Elazığ'ın Palu ilçesi ile Arıcak ilçesi arasında Bozçanak Köyü kırsalında tabloları aratmayan görüntüler oluşturdu. Yüksek yamaçlarda özellikle kayaların arasından çıkan ters lalelere, sevdiğine kavuşamadığı için ağlayan gelini temsil ettiği söyleniyor. Çiçeğe dönüşen laleler yaklaşık 2 hafta bu görsel şöleni sunuyor. Ters laleler Elazığ'ın yanı sıra Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Şırnak ve Muş'ta gibi bir çok ilde bu mevsimde görülüyor.

Ters lalelerine sazı ve sözüyle eşlik etti

Alacakaya ve Palu ilçeleri arasında yer alan Bozçanak köyü arazisinde ki dağlık bölgeye yaklaşık olarak 2 saate yakın bir yolculuğun ardından ulaşan Elazığlı Müzik Öğretmeni ve koro şefliği yapan Aygün Çam, orada farkındalık oluşturmak sazını eline aldı, Harput Türküsü okudu. Çam ayrıca, şehrin en önemli sembollerinden biri olan ters laleler için Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Arkeoloji Derneği olarak yöre halkından dinleyip, derledikleri efsane ve yaşanmışlıkların derlememesini gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.

Ağlayan gelinlerin görsel şölenine sazı ve sözüyle eşlik etti
Ağlayan gelinlerin görsel şölenine sazı ve sözüyle eşlik etti
Ağlayan gelinlerin görsel şölenine sazı ve sözüyle eşlik etti
Ağlayan gelinlerin görsel şölenine sazı ve sözüyle eşlik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİN KILIÇ

Tam kapanma öncesi vatandaşlar sahile akın etti
Tam kapanma öncesi vatandaşlar sahile akın etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Feyza Aktan Burak Sergen Demet Akalın
Spor Gomes Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ağlayan gelinlerin görsel şölenine sazı ve sözüyle eşlik etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 12:28:09. #1.14#

title