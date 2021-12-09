Ağır tonajlı 5 araç trafikten men edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağır tonajlı 5 araç trafikten men edildi

Ağır tonajlı 5 araç trafikten men edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de jandarma trafik timleri karayollarından ağır tonajlı araç uygulaması yaptı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de jandarma trafik timleri karayollarından ağır tonajlı araç uygulaması yaptı. Yapılan denetimlerde 5 araç trafikten men edilirken bir sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü timleri, ağır tonajlı araçlara yönelik olarak

Düzce, Yığılca, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi ve D-655 karayolunda uygulama yaptı. İlçe Jandarma Komutanlıklarının da destek verdiği uygulamalarda yük taşıyan kamyon, kamyonet ve iş makineleri denetlendi.

Yapılan kontrollerde 78 araç denetlenirken 5 araç trafikten men edildi. 1 Sürücünün ehliyetine el konulurken 8 araca da 4 bin 730 lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Ağır tonajlı 5 araç trafikten men edildi

Ağır tonajlı 5 araç trafikten men edildi

Kazada yola savrulan onlarca tavuk telef oldu

Kazada yola savrulan onlarca tavuk telef oldu

 Araçlarına giren hırsızı soda içerken yakaladılar

Araçlarına giren hırsızı soda içerken yakaladılar

 İçerisine yatak yorgan attığı minibüsle dolaşıp hırsızlık yapan şüpheli, çamura saplanınca yakalandı

İçerisine yatak yorgan attığı minibüsle dolaşıp hırsızlık yapan şüpheli, çamura saplanınca yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title