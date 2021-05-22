Ağır silahlarla kaçan aşırı sağcı Belçikalı askerin hedefi ortaya çıktı: Maasmechelen'deki bir cami
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Ağır silahlarla kaçan aşırı sağcı Belçikalı askerin hedefi ortaya çıktı: Maasmechelen'deki bir cami

Haberler.com / Cengiz Büyükuncu - Haberler | Dünya

Belçika'da 5 gündür yaşanan insan avının başrolündeki Jürgen Conings ismindeki aşırı sağcı kaçak askerin hedefinde, Maasmechelen'deki bir caminin olduğu ortaya çıktı. Bazı ağır silahları çalarak birliğinden kaçan askeri arama çalışmaları Limburg bölgesindeki bir ormanda yoğunlaştı. 400'den fazla asker ve polis, ağır silahlı kaçağı aramaya devam ediyor.

Birliğinden ağır silahlar çaldıktan sonra 5 gün önce ortadan kaybolan ve o günden beri devam eden operasyonlarla her yerde aranan faşist askerin bir camiye saldırmayı planladığı ortaya çıktı.

HEDEFİ BELLİ OLDU: MAASMECHELEN KENTİNDEKİ BİR CAMİ

Belçika basınına çıkan haberde, Jürgen Conings ismindeki 46 yaşındaki askerin, kendi illegal görüşlerini paylaşan bir başka asker arkadaşına Maasmechelen kentindeki bir camiye saldırı düzenlemek istediğini söylediği öğrenildi.

Arama operasyonlarının sürdüğü Limburg bölgesinde, hala kaçak olan ağır silahlı asker yüzünden bazı camiler güvenlik güçleri tarafından önlem amacıyla kapatılmış ve bazı camiler ise güvenlik önlemleri altında ibadete açık tutulmuştu. Ayrıca bölgedeki okullara kapılarını kilitli tutmaları söylendiği de biliniyor.

Conings'in daha önce Belçika'nın Covid-19 koordinasyonunu yürüten virolog Marc van Ranst'ı tehdit ettiği biliniyordu. Van Ranst ailesi askerin kaçmasının ardından güvenli bir eve götürülmüştü.

Ağır silahlarla kaçan aşırı sağcı Belçikalı askerin hedefi anlaşıldı: Maasmechelen'deki bir cami
Conings'i arama çalışmaları devam ediyor

ARABASINA BOMBA TUZAKLAYARAK KAÇMIŞ

"Çok iyi bir asker" olduğu belirtilen, keskin nişancı Jürgen Conings'in 5 gün önce anti-tank roketlerini de içeren bazı ağır silahları birliğinden çalarak kaçtığı belirlenmişti. Daha önce de Irak, Afganistan ve Kosova'da görev yaptığı öğrenilen radikal sağcı askerin şu ana kadar sadece arabası bulundu. Arabasının kapıları açıldığında patlayacak şekilde bir bomba düzeneği kurmayı da ihmal etmeyen Conings'i arama çalışmalarına 400 kadar polis ve asker katıldı.

Arama çalışmaları, askerin saklandığı sanılan Limburg'daki 12 hektarlık bir ormanda devam ediyor.

Ağır silahlarla kaçan aşırı sağcı Belçikalı askerin hedefi ortaya çıktı: Maasmechelen'deki bir cami
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- Cengiz Büyükuncu
Cengiz Büyükuncu
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