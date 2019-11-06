Ağır Romantik Filmi
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Yönetmenliğini ve senaristliğini Deniz Denizciler’in üstlendiği romantik komedi türündeki 'Ağır Romantik' filminin oyuncu kadrosunda Tuvana Türkay, Onur Tuna, Sermiyan Midyat, Altan Erkekli, Durul Bazan, Semra Dinçer gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Deniz Denizciler
Senaryo: Deniz Denizciler
Oyuncular: Tuvana Türkay, Onur Tuna, Sermiyan Midyat, Altan Erkekli, Durul Bazan, Semra Dinçer, Servet Pandur, Gazanfer Ündüz
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: Ağır Romantik
Yapımcı Firma: Liatris Yapım
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 28.02.2020
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