Ağır Romantik Filmi

Ağır Romantik Filmi

Ağır Romantik filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ağır Romantik filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

06.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 08:58
Ağır Romantik Filmi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Deniz Denizciler’in üstlendiği romantik komedi türündeki 'Ağır Romantik' filminin oyuncu kadrosunda Tuvana Türkay, Onur Tuna, Sermiyan Midyat, Altan Erkekli, Durul Bazan, Semra Dinçer gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Deniz Denizciler

Senaryo: Deniz Denizciler

Oyuncular: Tuvana Türkay, Onur Tuna, Sermiyan Midyat, Altan Erkekli, Durul Bazan, Semra Dinçer, Servet Pandur, Gazanfer Ündüz

Filmin Türü: Romantik

Orijinal Adı: Ağır Romantik

Yapımcı Firma: Liatris Yapım

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 28.02.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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