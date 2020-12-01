Ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu, son 24 saatte 4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.
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Ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu, son 24 saatte 4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.

01.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:01
Ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu, son 24 saatte 4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.

Ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu, son 24 saatte 4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.

Ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu, son 24 saatte 4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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