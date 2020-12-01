Ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu, son 24 saatte 4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.

Ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu, son 24 saatte 4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.