Ağır Ceza Mahkemesi başkanının sosyal medyadan tehdit edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
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Ağır Ceza Mahkemesi başkanının sosyal medyadan tehdit edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Ağır Ceza Mahkemesi başkanının sosyal medyadan tehdit edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek hakkında yapılan tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

- Ağır Ceza Mahkemesi başkanının sosyal medyadan tehdit edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek hakkında yapılan tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

MİT tırlarının durdurulması, Hrant Dink cinayeti ve DHKP-C davalarının görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin başkanı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yapılan tehdit içerikli paylaşımlara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, 'Cayan_burasi' isimli hesap tarafından dün yapılan paylaşımlarda tehdit içerikli mesajların yer aldığı ve bazı evlerin duvarlarında başkan Gürlek hakkında tehdit ifadelerinin yazılı olduğu fotoğrafların bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan paylaşımı yapan kişilerin silahlı terör örgütü DHKP-C ile bağlantılıları araştırılırken, başkan Gürlek'in de suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Ağır Ceza Mahkemesi başkanının sosyal medyadan tehdit edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
Ağır Ceza Mahkemesi başkanının sosyal medyadan tehdit edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
Ağır Ceza Mahkemesi başkanının sosyal medyadan tehdit edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
Ağır Ceza Mahkemesi başkanının sosyal medyadan tehdit edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrem Demir

Ağır Ceza Mahkemesi başkanının sosyal medyadan tehdit edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
Ağır Ceza Mahkemesi başkanının sosyal medyadan tehdit edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
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