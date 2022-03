Ağır Ceza Avukatı İstanbul Avukat Tevfik YILDIRIM

Ağır Ceza Avukatı – Ağır Ceza Davaları

Avukat Tevfik YILDIRIM, öncelikle kendisinin avukat ünvanından öte ağır ceza avukatı gibi tabirlerle anılmasının avukatlık kanunu gereği mümkün olmadığını ancak halk tabiriyle ve pratikte ceza hukuku üzerine araştırma yapan bu alana ilgi duyan avukatlara genel böyle ağır ceza avukatı olarak anıldığını belirtti.

Ağır ceza davaları, özellikle uyuşturucu davaları, cinsel suçlar ve cinayet davaları gibi en başta akla gelen suç tiplerinden oluşsa da nitelikli dolandırıcılık, gasp yani yağma suçu ve diğer suç tiplerinin yargı görev yeri ağır ceza mahkemeleri olduğunu belirtti. Avukat Tevfik YILDIRIM, kendisinde bulunan davaların genelde madde ticareti, cinsel suçlar, dolandırıcılık suçları bulunduğunu veya bu alandaki dava tipleri üzerinde çalışma yaptığını belirtti.

Uyuşturucu davalarında ceza yargılamasında sıkça karşılaştığımız ve savunmada öne sürülen hususlardan birisi de etkin soruşturma ve hukuka uygun soruşturmanın eksikliği noktasında sıkıntı yaşandığını dile getiren Avukat Tevfik YILDIRIM, belli aşamadan sonra her soruşturma her dava için aynı şeyi söylemek mümkün değil ancak bazı dava dosyalarında müvekkilden ziyade hukuk güvenliğini savunacak duruma geldiğini belirtti.Bazı üstlenilen veya incelenen yeni davada bir adım daha ileri boyutta hukuka aykırılıkların tespitini yaptığını ve bu hususların kabul edilemez boyuta ulaştığını ifade etti.Arka sokaklar dizisi gibi sadece dizilerde görülebilecek bu hukuka aykırılıkların gerçek hayatta dosyalara sırayet etmesini görmenin üzücü olduğuna dikkat çekti. Amaca ulaşmak için her şey meşru olamaz. Hukuka uygun deliller ile maddi gerçeğe ulaşmak gerekliliği evrensel bir hukuk ilkesidir. Dedi.

Yeni Düzenleme Sonrası Cinsel Suçlar

Türk Ceza Kanununda yapılan son değişiklikle somut delil kavramı üzerinde bize göre yeni hak kayıplarının yaşandığını tecrübe ettiğini ifade eden Avukat Tevfik YILDIRIM, bir türlü olması gereken ayarın ve değerlendirmenin yerinde tutulmadığını söyledi. Eskiden hiçbir delil olmadan sadece mağdurun beyanı esas alınarak kişiye ceza verilirken şimdi ise mağdurun beyanın yan delil ve somut deliller ile desteklenmemesi durumunda dava bile açılmadığını ifade etti. Savcıların ellerinde yeterli şüphe olması halinde davayı açmalarının zorunlu olması karşısında muhtemel beraat kararı oluşabilme ihtimaline karşı dava açılmaması doğru olmayacağı kanaati taşıdığını ifade etmiştir.Mağdur veya müşteki ifadesinin de somut delil niteliği taşıdığını da belirtmemiz gerekir. Mesela bir çocuktan öyle ifadeler duyarsınız ki o ifadeleri o yaştaki çocuk kuramaz, aklına getiremez. Ancak yaşadıysa o sözleri beyan eder yani detaylı bir ifadesi vardır. Bu halde kalkıpta tanık veya kamera kaydı aramak maddi gerçeğe aykırılık taşıyacaktır. Tabiki o beyanların sorgusuz sualsiz doğru olduğu anlamına da taşımayacaktır. Ancak C.savsının davayı açması ve kovuşturma aşamasında mahkemenin bu konudaki takdiri önemlidir. Keza kovuşturma aşamasında dosyaya yeni bir delil gelebilir. Sanık itiraf edebilir.

Avukat Tevfik YILDIRIM, ofis konum olarak İstanbul Çağlayan Adliyesi karşısında yer almakta olduğunu da belirtmekte fayda var. Hukuki makalelere ise kendi web sitesinden ulaşılabilecektir.

