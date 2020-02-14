Ağılın tavanı üzerine çöken Muhammet, ağır yaralandı
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Ağılın tavanı üzerine çöken Muhammet, ağır yaralandı

AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde, keçilere yem vermek için girdiği ağılın çöken tavanının altında kalan Muhammet Eroğlu (21), ağır yaralandı.

14.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:23
Ağılın tavanı üzerine çöken Muhammet, ağır yaralandı

'ın ilçesinde, keçilere yem vermek için girdiği ağılın çöken tavanının altında kalan Muhammet Eroğlu (21), ağır yaralandı. 

Olay, saat 11.00 sıralarında, beldesinde meydana geldi. Muhammet Eroğlu, keçilere yem vermek için ağıla girdi. Bu sırada yoğun yağış nedeniyle ağılın toprak örtülü tavanı çöktü. Oğullarının enkaz altında kaldığını gören aile, komşulardan yardım istedi. Eroğlu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yıkıntı altından yaralı çıkarılarak, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eroğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Baba Eren Eroğlu, ağılın yoğun yağış nedeniyle çöktüğünü belirterek, "Ben evden komşuya gitmiştim. Oğlum keçilere yem verirken yoğun yağış nedeniyle ağaçların çürümesi üzerine üstüne dam çökmüş. Köylülerimiz ve 112 ile jandarma ekipleri oğlumu kurtardı. Şimdi tedavi ediliyor" diye konuştu.

 


Kaynak: DHA
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