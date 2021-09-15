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Ağılın kapısının açık unutulmasını fırsat bilip kaçan 46 koyun, jandarma tarafından bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ağılın kapısının açık unutulmasını fırsat bilip kaçan 46 koyun, jandarma tarafından bulundu

Antalya'da barındıkları ağılın kapısının açık unutulmasını fırsat bilen 46 koyun ve kuzu kaçtı.

Antalya'da barındıkları ağılın kapısının açık unutulmasını fırsat bilen 46 koyun ve kuzu kaçtı. Sahibinin jandarmaya başvurusu ile aranmaya başlayan koyunlar, ağıldan 2 bin 300 metre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Başköy Mahallesi'nde M.G isimli şahsa ait küçükbaş hayvan ağılının kapısının açık unutulması sonucu, 46 koyun ve kuzu açık kapıdan ormanlık alana doğru dağılarak kayboldu. Kepez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarağından ormanlık alanda yapılan aramalar neticesinde kaybolan 46 koyun barındıkları ağıldan 2 bin 300 metre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi. - ANTALYA

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Haber: Ağılın kapısının açık unutulmasını fırsat bilip kaçan 46 koyun, jandarma tarafından bulundu - Haberler
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