Ağılı basan kurtlar 25 koyunu ve 5 kuzuyu telef etti
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Ağılı basan kurtlar 25 koyunu ve 5 kuzuyu telef etti

Ağılı basan kurtlar 25 koyunu ve 5 kuzuyu telef etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bu sabaha karşı bir ağıla giren kurt sürüsü, ağıldaki 25 koyunu telef etti, 8 koyunu yaraladı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bu sabaha karşı bir ağıla giren kurt sürüsü, ağıldaki 25 koyunu telef etti, 8 koyunu yaraladı. 5 Kuzuyu da götürüp dere kenarında parçalayıp yedi.

Koyun sürüsünün sahibi Ramazan Demirayak, gece karanlığını fırsat bilen kurt sürüsünün ağılın tellerinin altından girerek 25 koyunu telef ettiklerini belirterek yaklaşık 45-50 bin TL maddi zararı olduğunu söyledi.

Demirayak, "Dün gece saat 04.00 sularında köpeklerin havlamasından direk ağıla girdik. İçeri girdiğimizde 25 koyunumuz telef olmuştu. Kurt tellerin altından toprakları kazarak içeriye girmiş. 25 hayvanın iç organlarını dışarıya çıkarmış. 5 tane kuzuyu da götürmüş ve dere içinde parçalayarak yemiş. Toplam zararımız yaklaşık 50 bin TL. Yetkililerin yardım elini uzatılmasını istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Ağılı basan kurtlar 25 koyunu ve 5 kuzuyu telef etti
Ağılı basan kurtlar 25 koyunu ve 5 kuzuyu telef etti
Ağılı basan kurtlar 25 koyunu ve 5 kuzuyu telef etti
Ağılı basan kurtlar 25 koyunu ve 5 kuzuyu telef etti
Ağılı basan kurtlar 25 koyunu ve 5 kuzuyu telef etti
Ağılı basan kurtlar 25 koyunu ve 5 kuzuyu telef etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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