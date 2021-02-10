Ağılda çıkan yangında 56 küçükbaş hayvan telef oldu

BİLECİK'in Söğüt ilçesinde ağılda çıkan yangında 56 küçükbaş hayvan telef oldu.

BİLECİK'in Söğüt ilçesinde ağılda çıkan yangında 56 küçükbaş hayvan telef oldu.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı Köyü'nde Ali S.'ye ait ağılda yangın çıktı. Küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıldaki yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler yangını söndürürken, 56 küçükbaş hayvan telef oldu, ağıl kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS