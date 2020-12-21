Ağıla giren sokak köpekleri 70 tavuk ve 3 kuzuyu parçaladı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Halil Özcan'a (53) ait 70'e yakın tavuk ve 3 kuzu, iddiaya göre sokak köpeklerinin saldırısı sonucu telef oldu.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Halil Özcan'a (53) ait 70'e yakın tavuk ve 3 kuzu, iddiaya göre sokak köpeklerinin saldırısı sonucu telef oldu.

İlçeye bağlı İdriskoru köyünde 20 yıldır hayvan yetiştiriciliği yapan Halil Özcan'a ait ağıla saat 05.30 sıralarında giren sokak köpekleri kuzu ve tavuklara saldırdı. Ağıldan sesler geldiğini duyan bir köylü durumu Halil Özcan'a bildirdi. Ağıla gelen Özcan, 3 kuzu ile 70'e yakın tavuğunun telef oldunu belirledi. Saldırıya uğrayan bir gebe koyun ise veteriner hekim tarafından tedaviye alındı.

Bölgedeki sokak köpekleri konusunda önlem alınmasını isteyen Halil Özcan, "70'e yakın tavuğum öldü. 15 tane tavuğu yiyip, parçalamışlar, derelere götürmüşler. Yaşanan olayı köyden işe giden bir arkadaş haber verdi. Ağıla geldiğimde her tarafta hayvan ölüsünü gördüm. Koyunlar dağılmış, korkudan bazıları dereye kaçmış. 3 tane kuzum telef oldu. Yeni doğum yapan koyunum ile yeni doğuracak olan koyunum bugün, yarın ölürler. 65 tane ölmüş tavuk attım. Çevrede de telef olmuş tavuklar var. Yarısı da korkudan dere kenarına çevreye dağılmış. Bu sokak hayvanlarına bakanlara sesleniyorum. Burası orman ya da milli park değil. Bu hayvanları nereye götüreceklerse götürsünler, nerede bakacaklarsa baksınlar, biz başka bir şey istemiyoruz" dedi.Öte yandan geçen ekim ayında köyde 19 sokak köpeği zehirli tavuk ciğeri verilerek zehirlenmiş ve Biga Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği olaya tepki göstermişti. Bu olay sonrasında köy halkı ile hayvanseverler karşı karşıya gelmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AKKAYA