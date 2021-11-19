Ağıla giren kurtlar, 15 koyunu parçaladı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde ağıla giren 2 kurt, 15 koyunu parçalayarak öldürdü.

Karapınar ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Yelekli Küme Evleri mevkisinde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Aziz Çiv'e ait ağıla sabah saatlerinde kapının altından giren 2 kurt, 40 koyundan 15'ini parçalayarak öldürdü, 3'ünü de yaraladı. Sabah koyunlara yem vermek için ağıla ilen Aziz Çivi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.İlk defa başına böyle bir olayın geldiğini belirten Aziz Çivi, "Kurtların nasibinde bu varmış. Ağılın hemen yanında evim var. Her yer, duvar ve tel örgü ile çevrili. Buna rağmen kapının altındaki boşlukta girip, koyunların arasına girmişler. Sabah koyunlara yem vermeye geldiğimde koyunların birileri tarafından kesildiğini zannettim. Yeğenim Halil Çivi'ye haberettim. Daha sonra kurt saldırısına uğradığımızı anladım. Hayvancılık yapanlar dikkatli olsunlar. Ben yandım, başkası yanmasın" dedi.