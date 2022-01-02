Çobanın dünyası başına yıkıldı! Kurdun saldırısına uğrayan 6 keçi çırpına çırpına can verdi
Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Haberler | Güncel
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki ağıla gece yarısı giren kurt, 6 keçiyi öldürdü. Çoban ve hayvan sahibi, olayın ardından büyük üzüntü yaşadı.
Sütçüler ilçesine bağlı Sarımehmet köyü, Akçapınar Mahallesi'nde gece yarısı Samet Açar'a ait ağıla giren kurt, 6 keçiyi parçaladı. Sabaha karşı ağıla giren Samet Açar, hayvanlarının parçalandığını görünce büyük üzüntü yaşadı.
"HEPSİ TELEF OLMUŞ, ÇOK ÜZGÜNÜM"
Ağılda 6 keçisi olduğunu belirten Açar "Sabah geldiğimde hepsini telef olmuş şekilde gördüm. Çok üzgünüm" dedi.
HABERİ DUYAN ÇOBAN VE KÖYLÜLER DE ÜZÜLDÜ
Diğer yandan hayvanların öldüğü haberini alan sürünün çobanı ve köylüler de büyük üzüntüye uğradı. Aynı bölgede daha önce de benzer kurt saldırılarının yaşandığı ifade edildi.
Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Son Dakika Haberleri
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