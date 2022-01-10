Age of Empires IV Xbox konsollarına çıkıyor olabilir - Haberler
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Age of Empires IV Xbox konsollarına çıkıyor olabilir

Age of Empires IV Xbox konsollarına çıkıyor olabilir
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Yeni bir kod adının varlığı, Microsoft'un Xbox konsollarında Age of Empires 4 bağlantı noktası için dahili testlere başlamış olabileceğini gösteriyor.

Age Of Empires 4, Ekim 2021 tarihinde piyasaya çıktı ve hayranları genellikle ikonik serinin son girişinden memnun kaldı. Age of Empires 3, 2005 yılında piyasaya sürüldü ve franchise uzun yıllar boyunca ölü olarak kabul edildi.

Age of Empires 4 görünüşe göre Microsoft için büyük bir başarı oldu. Xbox Game Pass'te mevcut olmasına rağmen, sık sık Steam'in en çok satanlar listesinin bir parçası olmuştur ve şu anda serideki en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına sahip olma rekorunu elinde bulunduruyor.

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Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı Tweet'te Age of Empires 4 için bir kod adı olan "Cardinal"ın Xbox Insider Hub'ında test edilebilir olduğu belirtiliyor. XIP harflerinin Xbox Insider Preview olduğu tahmin edilmektedir.

Age of Empires IV Xbox konsollarına çıkıyor olabilir

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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