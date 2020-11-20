Ağdam neresi? Ağdam konumu ve Ağdam haritası! Ağdam hangi ülkede?

Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi. Peki, Ağdam hangi ülkede? Ağdam hangi ülkede? İşte, Ağdam konumu ve Ağdam haritası!

Son dakika! Ermenistan 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırırken, kendisini savunmaya geçen Azerbaycan Ermenilere ağır bir yenilgi yaşattı. Yapılan anlaşma kapsamında Ermenistan askerleri bölgeden çıkarken, Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi. Ağdam neresi? Ağdam konumu ve Ağdam haritası! Ağdam hangi ülkede?

AĞDAM NERESİ?

Rakım: 369 m

Ağdam veya Akdam Azerbaycan şehridir.

18. yüzyılda kurulmuştur, 1928'de şehir statüsü almıştır. Bakü'den 365 km uzaktadır.

2008 sayımına göre nüfusu 39.900 kişidir

Ağdam ilinin yaklaşık yüzde 77'lik kısmı 1993'te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmıştı.

İşgal döneminde Ermenilerce yağmalanan ve yıkılan Ağdam kent merkezi ve köylerinin çoğu harabe ve ıssız durumda kalmıştı.