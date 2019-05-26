AGD'den 1. Geleneksel İftar Programı
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Şırnak Şubesince bir çay bahçesinde geleneksel 1. İftar programını düzenledi.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Şırnak Şubesince bir çay bahçesinde geleneksel 1. İftar programını düzenledi.
Program Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Işık'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Ramazan ayının bereketi ve gençliğin önemine vurgu yapan Anadolu Gençlik Derneği Şırnak Şube Başkanı Emin Tatar, bu mübarek ayının kıymetini anlayıp hayır yolunda değerlendirmemiz gerektiğini ifade etti.
Tatar, şunları kaydetti: "AGD olarak iyiliğin doğrunun, güzelinin, faydalının hakkın ve hakikatin üstünlüğünü daimi kılmak için güçlü bir şekilde çalışmaya gayret ediyoruz." dedi.
İftar programının ardından dua edildi.
Programa, Saadet Partisi Şırnak İl Başkanı Hüsameddin Duman, STK temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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