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AGC'de Coşkun güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
AGC'de Coşkun güven tazeledi

Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 13. Olağan Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 13. Olağan Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Seçimde mevcut başkan Gaye Coşkun 63 oy alarak güven tazeledi. Rakibi Ferit Kesen ise 57 oy aldı.

Alanya Kültür Merkezi ( Akm ) B Salonu'nda yapılan genel kurula ilçedeki basın kuruluşlarının çalışanları katıldı. Mevcut AGC Başkanı Gaye Coşkun ve Ferit Kesen'in aday oldukları genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından divan oluşturuldu. Genel kurulda yönetim kurulu faaliyet raporu slayt eşliğinde sunuldu. Ardından ibra edilen yönetim kurulu faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi. Daha sonra sunulan denetim kurulu faaliyet raporu da oybirliği ile kabul edildi.

Konuşmaların ardından ise oy kullanma işlemine geçildi. 120 üyenin oy kullandığı seçimde 63 oy alan mevcut AGC Başkanı Gaye Coşkun tekrar güven tazeledi. - ANTALYA

AGC'de Coşkun güven tazeledi

AGC'de Coşkun güven tazeledi

AGC'de Coşkun güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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