Ağaçtan düşen adam yaralandı

Ağaçtan düşen adam yaralandı

Adıyaman'da, budama yapmak amacıyla çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen adam yaraladı.

09.10.2019 17:56
Ağaçtan düşen adam yaralandı

Adıyaman'da, budama yapmak amacıyla çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen adam yaraladı.


Edinilen bilgilere göre, Şambayat beldesinde Mehmet A., isimli kişi budama yapmak için kendisine ait ağaca çıktı. Burada dengesini kaybeden Mehmet A., ağaca düşerek yaralandı. Yaralı adam, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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