- Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
- Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı Ağrı Merkez Fatih Mahallesi'nde bir ağacta mahsur kalan kediyi, Ağrı Belediyesi İtfaiye ekibi kurtardı Merkez Fatih Mahallesi'nde bir ağaca çıkan kedi, ağaçta mahsur kaldı.
21.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:44
- Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
AĞRI - Ağrı Merkez Fatih Mahallesi'nde bir ağacta mahsur kalan kediyi, Ağrı Belediyesi İtfaiye ekibi kurtardı
Merkez Fatih Mahallesi'nde bir ağaca çıkan kedi, ağaçta mahsur kaldı. Kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekip, kediyi itfaiye merdiveni yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Kaynak: İHA