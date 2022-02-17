AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ BELEDİYE EKİPLERİ VİNÇ YARDIMIYLA KURTARIP, ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ - Haberler
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AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ BELEDİYE EKİPLERİ VİNÇ YARDIMIYLA KURTARIP, ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi belediye ekiplerince vinç yardımıyla kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi belediye ekiplerince vinç yardımıyla kurtarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Dereköy Mahallesi Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu İlkokulu civarında, bugün, bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark eden öğrenci ve öğretmenler durumu Bodrum Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri kediyi mahsur kaldığı ağaçtan vinç yardımıyla indirerek sahibine teslim etti. Kedinin kurtarılmasıyla öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Öğrenciler kurtarılan kediyi bir süre sevdi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ BELEDİYE EKİPLERİ VİNÇ YARDIMIYLA KURTARIP, ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ

AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ BELEDİYE EKİPLERİ VİNÇ YARDIMIYLA KURTARIP, ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ

AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ BELEDİYE EKİPLERİ VİNÇ YARDIMIYLA KURTARIP, ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ahmet Zeki, Bodrum, kedi, Güncel, Haberler

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