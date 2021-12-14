Ağaçları zarar gören çiftçilere fidan dağıtıldı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde geçtiğimiz yıllarda mevsim değişikliği nedeniyle meydana gelen doğal afetlerde ağaçları zarar gören çiftçilere badem fidanı dağıtımı yapıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen İklim Değişikliğine Karşı Badem Üretiminin Arttırılması ve Eğitimi Projesi kapsamında, geçmiş yıllarda iklim değişikliği sebebiyle oluşan afetlerde ağaçları zarar gören 50 üreticiye badem fidanı hibe edildi. Adıyaman merkez ve Kahta ilçelerinde bulunan çiftçilere yüzde 70 GAP idaresi, yüzde 30 üretici katkısı ile 21 bin 100 adet badem fidanı, budama ve aşılama seti dağıtıldı. Fidan dağıtımında badem yetiştiriciliği, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında da çiftçilere eğitim verildi.

Kahta İlçesinde düzenlenen fidan dağıtımına Kahta ilçe Tarım ve Orman Müdürü Zülkif Orak, Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ve Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım ile projeden faydalanan 50 çiftçi katıldı. - ADIYAMAN

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